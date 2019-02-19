​Киевлянка получила два года тюрьмы за "изнасилование": подробности скандала

19 февраля к более чем двум годам тюрьмы приговорили 30-летнюю женщину из-за ложного сообщения об изнасиловании.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

"Так, в начале февраля 2018 года женщина позвонила сожителю, с которым находилась в ссоре, и сообщила, что во время утренней пробежки двое неизвестных мужчин, угрожая ножом, изнасиловали ее. После услышанного позвонил на горячую линию "102". Работникам полиции, прибывшие на вызов девушка убедительно рассказала обстоятельства нападения насильников и даже показала место преступления.

В дальнейшем во время допроса у следователя в качестве потерпевшей, девушка продолжала настаивать на своих показаниях. При этом, она была уведомлена об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний", - рассказали в прокуратуре.

В тот же день полицейские провели ряд следственных действий и направили пострадавшую на прохождение необходимых экспертиз. Однако их результаты показали, что девушка дает ложные показания, а ее сообщение о преступлении является ложным.

"Как выяснилось, таким образом девушка пыталась наладить отношения со своим бывшим возлюбленным. Соломенский районный суд. Киева за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний назначил правонарушителя наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год ", - добавили в пресс-службе.

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