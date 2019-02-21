Убийство Гандзюк: Мангер придумал хитрость для затягивания дела

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, обратился в суд с просьбой передать его дело, в котором сейчас следствие ведет СБУ, в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает "Громадское".

Кроме того, адвокаты Мангера подали ходатайство о прохождении полиграфа и добавления затем этих результатов к материалам в суде.

"Я в суде лицо первой категории, как председатель областного совета. Мое дело не имеет права вести СБУ. Я попросил, чтобы его передали в ГБР", - заявил Мангер.

"Ведь во время первого заседания было много документов не просто ложных, а сфальсифицированных. Я обратился к следователю и хочу открытого расследования. Я готов давать показания тем следователям, которые незаангажированы", - добавил глава Херсонского облсовета.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.