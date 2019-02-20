Убийство Гандзюк: стало известно о странном поведении Мангера в суде

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Сначала Мангер как подозреваемый отказался дать показания во время допроса 15 февраля. Во второй раз — 20 февраля.

В частности, в первом случае Мангер опирался на статью 63 Конституции и не предоставил никаких доказательств, а во втором — обосновал свой отказ надуманными, по мнению следствия, причинами.

В СБУ уточнили, что такая позиция Мангера в корне противоречит его заявлениям во время судебного заседания, о готовности давать показания.

"Такая позиция Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательное уклонение от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее вокруг Мангера назрел очередной скандал.