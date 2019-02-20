РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

20:40
Украинская биатлонистка завоевала медаль чемпионата Европы
20:24
Экс-президент Польши сравнил Зеленского с Трампом: будет страшно
20:02
Стали известны детали судилища над захваченными украинскими моряками в Москве
19:49
Глава СВР опроверг проверку гражданства Новинского
19:41
Убийство Гандзюк: стало известно о странном поведении Мангера в суде
19:28
Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира на крупном турнире: опубликовано видео
19:22
Взрывы в Донецке: в России официально отреагировали
19:05
На Донбассе оккупанты несут огромные потери: семьям боевиков приказали молчать
19:02
Burberry попал в скандал: бренд обвинили в пропаганде суицида
18:46
Переломы и синяки: в Киеве парень чудом выжил после падения с 9 этажа
18:42
Бойко назвал развитие космической отрасли стратегически важным для Украины
18:28
На Донбассе ликвидирован очередной "герой Новороссии": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Гандзюк: стало известно о странном поведении Мангера в суде

среда, 20 февраля 2019, 19:41

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Сначала Мангер как подозреваемый отказался дать показания во время допроса 15 февраля. Во второй раз — 20 февраля.

В частности, в первом случае Мангер опирался на статью 63 Конституции и не предоставил никаких доказательств, а во втором — обосновал свой отказ надуманными, по мнению следствия, причинами.

В СБУ уточнили, что такая позиция Мангера в корне противоречит его заявлениям во время судебного заседания, о готовности давать показания.

"Такая позиция Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательное уклонение от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее вокруг Мангера назрел очередной скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: