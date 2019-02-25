​Путин попал в плен: в России рассказали о проблемах из-за украинских моряков

Российский президент Владимир Путин попал в "неудобную" для него ситуацию из-за пленных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что Путин загнал себя в ловушку.

"Если Путин принимает волюнтаристское решение и признает моряков военнопленными, значит и остальных нужно признавать военнопленными, а это уже признание, что между Россией и Украиной есть война", - считает эксперт.

Одновременно он убежден, что просто отпустить моряков он тоже не рискнет.

"Не признавать моряков военнопленными, а просто отпустить, означает, что и по остальным заложникам можно требовать особого рассмотрения дел. Поэтому Путин сам в плену той процедуры, которая должна быть пройдена в уголовном суде, и до ее завершения ничего произойти не может. Любые переговоры начнутся только после приговора суда", - уточнил Пономарев.

Детально о судьбе украинских военных в России читайте в материале "Апострофа": Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой.