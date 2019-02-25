РУС. | УКР.

понедельник, 25 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

11:57
В Украине поймали финансовых подельников боевиков ЛНР: фото
11:47
​В Киеве поймали организатора детской порностудии: фото и видео
11:32
Украинские теннисистки ухудшили свои позиции в мировом рейтинге
11:23
Уже не скрывают: военный эксперт заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе
11:22
Лобода трогательно поздравила королеву российского шансона
11:20
Совесть потеряла: Настю Каменских осудили за обнаженку
11:12
​Путин ждет, что все рухнет: экономист рассказал, сможет ли кризис добить Россию
10:58
Взрыв в Макеевке: стало известно, кого хотели ликвидировать, первые фото
10:42
​Названы новые пенсии украинцев: кто и сколько получит
10:37
Украинский футболист признан лучшим игроком финала крупного турнира
10:34
В Украине задержали чиновницу, "нагревшуюся" на обеспечении ВСУ
10:29
Стало известно о задержании по делу о госизмене экс-главы Генштаба
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о задержании по делу о госизмене экс-главы Генштаба

понедельник, 25 февраля 2019, 10:29

В понедельник, 25 февраля, военная прокуратура совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.

Об этом сообщают в агентстве УНН.

Отмечают, что в настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Как сообщал ранее "Апостроф", задержанному руководителю агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в совершении государственной измены.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: