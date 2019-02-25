Стало известно о задержании по делу о госизмене экс-главы Генштаба

В понедельник, 25 февраля, военная прокуратура совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.

Об этом сообщают в агентстве УНН.

Отмечают, что в настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Как сообщал ранее "Апостроф", задержанному руководителю агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в совершении государственной измены.