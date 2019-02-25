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Верховный суд принял новое решение по резонансному делу "Савченко-Рубана"

понедельник, 25 февраля 2019, 22:45

Верховный суд Украины принял решение направить рассмотрение дела Надежды Савченко и Владимира Рубана по сути в Соломенский районный суд города Киева

Об этом сообщает пресс-служба Надежды Савченко на ее странице в Facebook.

"То, что дело будет слушаться в столице, означает, что это будет при участии СМИ и под бдительным оком общественности", - говорится в сообщении.

Ранее суд переносили в Славянск (Донецкая область), Чернигов и поселок Покотиловка (Харьковская область).

Кроме того, позже стало известно, что дело Савченко и Рубана будет рассматривать суд присяжных.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Юрий Луценко сделал заявление о связях Надежды Савченко и Владимира Рубана с ФСБ РФ.

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