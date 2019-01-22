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Глава ГПУ сделал интересное заявление о связях с ФСБ Рубана и Савченко

вторник, 22 января 2019, 13:28

Народный депутат Надежда Савченко действительно готовила теракты в центре Киева, а ее сообщник Владимир Рубан является агентом ФСБ.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я видел ее план, озвученный ею самой, на видео. Тот, которым она делилась с офицерами спецподразделений. Я читал протоколы, где указано, что ее водитель, тоже сотрудник спецподразделения, говорил о постоянных ее рассказах об этих планах. Даже то, что она вместе с Рубаном привезла такое количество вооружения из воинских частей террористов, которые возглавляют полковники регулярных российских вооруженных сил, о чем-то говорит", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что уверен в том, что Рубан – агент ФСБ.

"Савченко, как вы знаете, очень харизматичная женщина. Очень эксцентричная. Но когда Рубан просил: "Надя, выйди, оставь мужчин поговорить", она беспрекословно его слушалась", - отметил он.

"Классический ватник, "Путин, приди" с фамилией Рубан использовал Савченко, у которой напрочь отсутствует дисциплина государственника, для переворота в стране. Тип Савченко – это классический казак, который рубит шашкой направо и налево, убежденный в том, в чем нас убеждает Медведчук", - добавил глава ГПУ.

Также Луценко назвал Савченко "чистейшим большевицким агитатором в кожанке с красным бантом, который идет в ЧК".

"Не зря она устраивала посиделки с Захарченко и публикой из "ДНР": они мыслят одинаково! Для них "народная" республика без "ж" и олигархов – идеал мироустройства", - отметил Генпрокурор.

Как сообщал "Апостроф", также Луценко рассказал, как пил водку с Януковичем.

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