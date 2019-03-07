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Родственник одиозного экс-регионала попал в финал конкурса в Верховный суд: фото

четверг, 07 марта 2019, 07:29

В списке победителей конкурса претендентов в Верховный суд оказалось 16 "недобросовестных" судей, в том числе Сергей Могил, племянник экс-депутата Сергея Кивалова.

Об этом сообщили в Общественном совете добропорядочности (ОСД).

Высшая квалификационная комиссия судей объявила финальный рейтинг претендентов на 78 вакантных должностей в кассационных судах в составе Верховного. Кроме прочих, там оказались 16 судей из так называемого списка "31 недобропорядочного".

Так, в Кассационный суд в составе Верховного проходят 7 фигурантов списка: Наталья Волковицкая, Ольга Кролевец, Татьяна Малашенкова, Игорь Бенедисюк, Валерий Картере, Надежда Губенко, а также Сергей Могил, который является племянником экс-депутата, председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова.

Еще пять "недобросовестных" судей победили в конкурсе в Кассационный административный суд в составе Верховного: Елена Губская, Сергей Уханенко; Семен Стеценко, Игорь Дашутин и Лариса Таций. Еще двое судей с отрицательным выводом ОСД проходят в Кассационный уголовный суд в составе Верховного: Сергей Еремейчук и Светлана Ус.

Последние двое "недобросовестных" судей попадают в Кассационный гражданский суд в составе Верховного: Василий Яремко и Максим Титов.

"Решающее слово относительно определенных ВККС победителей должен вскоре сказать Высший совет правосудия, который может отказать в назначении кандидатов", — заявили в ОСД.

Напомним, подробнее о конкурсах судей в Украине читайте в материале "Апострофа": Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы.

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