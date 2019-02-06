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Украинских топ-чиновников поймали на махинациях с госквартирами: видео

среда, 06 февраля 2019, 05:37

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, судья-племянник нардепа Сергея Кивалова Сергей Могил и другие топ-чиновники массово приватизируют служебные квартиры в дорогих киевских ЖК.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Так, судья Конституционного суда Александр Касминин - последний назначен экс-президентом Виктором Януковичем на такую должность. В декабря 2013 года Касминину предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Панораме на Печерске" - площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014 года судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость - около 5 миллионов гривен.

В этом же жилом комплексе - "Панорама на Печерске" - служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

Апартаменты Муженко предоставили в пользование в 2013 году. А в мае 2015-го квартиру приватизировала жена Муженко Наталья.

Экс-судья Тамара Грищенко вообще сумела приватизировать служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи.

Воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы Народов, 14-16 и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Сейчас он пытается через конкурс попасть в Верховный суд.

При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров на бульваре Леси Украинки.

В ЖК на Дружбы Народов квартиры также приватизировали бывшие коллеги Сергея Могила по Высшему хозяйственному суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Прокопанич вообще не пользуется этим жильем, а живет в элитных Гореничах под Киевом. По ее дочь, что сейчас находится в Канаде, здесь оформлено целый коттедж. Кроме этого, дочь является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе. Информации об этом в декларации Прокопанич, что сейчас уже находится в отставке, нет.

Запорощенко также не использует приватизированное жилье. Потому что еще в 2015 году судья перестал выходить на работу. Впоследствии стало известно, что он находится в Москве, затем - в оккупированном Крыму. Запорощенко официально уволили только в 2017 году. Никакой информации о его местонахождении в настоящее время нет. Приватизированная квартира сейчас записана на сына Запорощенко.

Служебную квартиру в одном из самых "зеленых" ЖК в Киеве - "Хрустальные источники", расположенного вплотную к парку "Феофания" - приватизировал и нынешний заместитель начальника следственного управления киевской милиции Эдуард Соловьев.

Несмотря на явно безбедное существование квартиру в "Хрустальных источниках", которую семья получила впоследствии как служебную, полицейский все же приватизировал.

Как сообщал "Апостроф", журналисты провели расследование состояния, задекларированных известными украинскими чиновниками как "подарки от родственников".

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