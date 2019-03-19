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​В Киеве облили зеленкой одиозного судью: фото

вторник, 19 марта 2019, 12:38

19 марта в Киеве облили зеленкой Председателя Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Это произошло в 9 часов на улице Генерала Шаповала Соломенского района столицы, когда мужчина вышел из автомобиля.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Согласно информации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Усатый должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

Известно, что Усатый неоднократно засвечивался в коррупционных схемах.

Так, в 2017 году харьковчане пикетировали здание Хозяйственного суда Харьковской области против банкротства футбольного клуба "Металлист". Рассматривал дело судья Виталий Усатый и не раз откладывал слушания. По сведениям СМИ, такое затягивание позволяло владельцу клуба, беглому олигарху Сергею Курченко получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и оттягивать возмещения долга перед Харьковоблэнерго.

Судья Усатый специализируется на банкротстве. Как известно, в Украине эта сфера деятельности особенно коррумпированная и считается любимым способом перераспределения собственности или уклонения от оплаты долгов.

Также стало дома, о делах о схемное банкротстве с целью уклонения от уплаты долгов, где участие Усатого была ключевой. В частности, киевские компании ООО "Лекском", ООО "Комплекс Технолоджи" и их основатель ЧП Сучков А. А. задолжали перед немецким банком более 2 млн долларов. Когда банк начал процедуры взыскания, все компании и ФЛП перерегистрировались в Харьков и подали на банкротство. По странному стечению обстоятельств все заявления оказались в судьи Усатого, который в 2010 году их признал банкротами. Должник не скрывал, что заказал это банкротство и оптом дешевле. Затем было максимальное устранение главного кредитора от процесса блокировки взыскания, продажа имущества за бесценок, затягивание процесса, который тянется до сих пор. Иностранные инвесторы понесли значительные убытки, а это дело во Франкфурте стала очередным доказательством коррумпированности судебной системы и рисков инвестирования в Украину.

В 2011 году Высший совет юстиции установил нарушения со стороны судьи Усатого при рассмотрении другого дела о банкротстве, но решили не увольнять судью.

К тому же в арсенале судьи дорогостоящие машины и роскошный дом, который выставлен на продажу.

Как сообщал "Апостроф", Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску против члена Высшего совета правосудия Валентины Данишевской.



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