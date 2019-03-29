​У ключевого фигуранта дела Гандзюк нашли элитное имение под Киевом: опубликовано видео

В скандального председателя Херсонского облсовета и главного фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера нашли 6-миллионное имение под Киевом.

Об этом написали активисты в сообществе "Кто заказал Гандзюк" в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Нашли имение под Киевом "экс" жены председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. "Развелся" Мангер с женой 16 января 2019 года, то есть менее чем за месяц до вручения ему подозрения, очевидно, чтобы избежать возможной конфискации имущества в случае доказательства его вины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по информации АвтоМайдана, подобный дом на 400 квадратов в с. Вита-Почтовая, что в Киево-Святошинском районе, на сегодняшний день стоит минимум 6 млн. грн.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали ролик, на котором подозреваемый в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин "сливает" организаторов нападения на женщину.