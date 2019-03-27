Убийство Гандзюк: появилось видео, как подозреваемый "сдает" топ-чиновника из Херсона

В сети опубликовали ролик, на котором подозреваемый в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин "сливает" организаторов нападения на женщину.

В фильме-расследовании "Слідство.Інфо" Левин рассказал, что к нему лично обращался заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук с просьбой "наказать" Гандзюк и обещал заплатить за это.

При этом Левин выразил сомнения, что Рищук мог быть причастным к нападению на активистку с кислотой, но уверен, что активистка мешала чиновнику.

Как говорится на странице "Кто заказал Катю Гандзюк", видео записали адвокаты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, чтобы снять с него обвинения.

"В связи с этим хотелось бы обратиться к Юрию Луценко. Посмотрите, как быстро адвокаты Мангера нашли Левина. Просто взяли и поехали к нему в гости. Пока прокуратура не может посадить Мангера. Пока пытается придумать тысячу и одну причину, почему Левин не в международном розыске", - говорится в сообщении сообщества.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд отказался продлить меру пресечения для Владислава Мангера.