Адвокат рассказал о фальсификациях НАБУ по делам Мартыненко и "Восточного ГОКа"

НАБУ сфальсифицировало дело об убытках "Восточного горно-обогатительного комбината", в котором фигурировал Николай Мартыненко.

Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата со ссылкой на мнение адвоката Петра Бойко, передает gazeta.ua.

Адвокат считает, что в деле НАБУ против Мартыненко не говорится о каких-либо убытках, нанесенных государству.

"НАБУ сфабриковало обвинения с помощью сомнительной частной фирмы, которая даже не прошла проверку качества услуг. Причем в теме поставки уранового сырья НАБУ придумало абсурдную формулировку… Сначала НАБУ обратилось к государственным аудиторам. Но они дважды ответили, что убытков по работе "Восточного ГОКа" нет. То есть, дело надо было закрывать. Однако НАБУ идет в частную фирму "Профи-сервис", которая рисует для НАБУ то, что оно хотели услышать. Фирма придумала "ноу-хау" в судебных экспертизах - определение "утраченные активы", и на нем строится все обвинение. Если и есть где-то утраченные активы, то только в связи с захватом Крыма русскими оккупантами. Здесь же - это абсурд, любой платеж можно назвать "утраченным активом", - сказал он.

По мнению адвоката, дело против Мартыненко должно было быть закрыто за отсутствием состава преступления.

"НАБУ пошло на подмену понятий и процессуальное мошенничество. Иначе распиаренное дело пришлось бы закрывать еще на этапе следствия… Ожидаем новых информационных атак. НАБУ будет пытаться дискредитировать экспертизы со стороны защиты".

В пресс-службе бывшего депутата считают, что с помощью "дела Мартыненко" директор НАБУ Артем Сытник пытается заработать себе политический вес.

"Директор НАБУ несколько лет пиарился на фейковом деле, а теперь Сытник надеется убежать от уголовной ответственности и получить депутатский иммунитет. Но ему придется отвечать перед законом за все злоупотребления", - заявили у экс-депутата.