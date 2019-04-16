Савченко и Рубана выпустили из-под ареста: опубликованы видео из суда

Подозреваемую в организации теракта нардепа Надежду Савченко, а также второго фигуранта этого дела Владимира Рубана суд в ночь на 16 апреля выпустил из-под стражи.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook сестра Савченко Вера.

Надежду отпустили,так как истек срок ее ареста.

Также видео из суда с речью Савченко опубликовала представительница издания "Страна" Светлана Крюкова.

"Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, я герой Украины и для меня Украина не праздное слово. Я отвоевала себе свободу, я буду бороться за Украину до победного конца и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко. Всех тех паску... всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие. Я остаюсь в зале. Несправедливо просидев год в Украине, не в России, заметьте. Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. но теперь нам спешить некуда. Поэтому, пожалуйста, начнем по процессу, спокойно и до упора. Надо 6 суток - я могу не спать 6 суток, в плену проверяла", - сказала Савченко.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко действительно готовила теракты в центре Киева, а ее сообщник Владимир Рубан является агентом ФСБ.