Суд принял скандальное решение по бежавшему из Украины Шарию

Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, а также вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

Об этом говорится в материалах суда.

Как отмечается, в апреле 2019 года суд рассмотрел дело, заведенное против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане McDonalds в Киеве в мае 2011 года.

Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст.296 Уголовного кодекса).

Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года его рассмотрение было приостановлено в связи с объявлением в розыск Шария.

Кроме того, в 2012 году суд заочно избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и может быть выдан украинским правоохранителям согласно Женевской конвенции 1951 года и Директивой ЕС.

В мае 2014 года стало известно, что Шарий получил статус политического беженца в Литве.

В мае 2018 года полиция проинформировала суд, что розыск блогера продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время предвыборного митинга президента Украины Петра Порошенко в Киеве избили мужчину, который выкрикнул из толпы вопрос "почему вы преследуете Шария?".