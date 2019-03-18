​В Киеве избили фаната пропагандиста Шария: опубликованы фото и видео

Во время предвыборного митинга президента Украины Перта Порошенко в Киеве избили мужчину, который выкрикнул из толпы вопрос "почему вы преследуете Шария?".

Об этом написала в Facebook пользователь Mila Armandes, опубликовав соответствующее видео.

"Чувак решил по лёгкому срубить деньжат, выкрикивая, за что Порошенко так не любит кремлевского пропагандиста шария, но на такую реакцию видимо не рассчитывал. Ты бы ещё, дебилушко, спросил, за что путина обижают", - говорится в сообщении.

Под видео появились комментарии пользователей.

"Технично убрали провокатора. Я впереди стояла, видела замес", "Ой, как порадовали ребята !!! Это можно смотреть вечно !!!", "Истеричка позорная, по вопросу о вылупке, надо было с первого раза вырубить", - в таком духе комментируют пользователи.

Так же появились фото "активиста". Позже стало известно, что Влад Бондаренко занесен в список "Миротворца" за попытки спровоцировать конфликт "вопросами о Шарие".

Влад Бондаренко

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве помощницу пророссийского блогера Анатолия Шария, которая помогает ему снимать ролики про Украину.