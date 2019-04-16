"Укрнафта" одержала над Россией победу в суде на крупную сумму

Арбитражный суд ООН обязал Россию возместить украинской государственной компании "Укрнафта" $44,4 млн убытков от экспроприации имущества компании на территории временно оккупированного Крыма.

Такое решение суд принял 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В иске речь шла о захвате Россией административных помещений и 16 автозаправочных станций ОАО "Укрнафта" в Крыму.

"Все попытки ПАО "Укрнафта" вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС, включая продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями), через обращение к введенных государством-агрессором “правоохранительных органов” оказались тщетными", - сообщили в компании.

Украина известила РФ, что та своими действиями нарушила положения Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Россия проигнорировала сообщение ПАО "Укрнафта" о наличии спора по сделке. После этого 3 июня 2015 года "Укрнафта” передала спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 26 июня арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по Договору.

12 апреля 2019 года арбитражный суд взыскал с России компенсацию. Россия также обязана будет возместить более $3,5 млн арбитражных расходов.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, 1 марта НАК "Нафтогаз Украины" одержал промежуточную победу над Россией в международном арбитраже между группой компаний "Нафтогаз" и Россией по активам группы в Крыму.