Адвокат заявила об отсутствии у журналистов улик против Семочко

Голосеевский суд столицы должен был 16 апреля начать подготовительное заседание по делу бывшего первого заместителя председателя СБУ Сергея Семочко против журналистов "Бигус инфо", а также "24 телеканала", от них требуют доказательств распространенной информации о коррупции и злоупотреблений экс-чиновником, впрочем, журналисты на судебное заседание не явились, и доказательств не предоставили.

Суд по техническим причинам отложил заседание на другую дату, рассказала адвокат Сергея Семочко Екатерина Смирнова в видеозаписи на YouTube.

"Мы ждали начала судебного процесса, ведь убеждены, что обнародованная ответчиками информация является недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию нашего клиента, соответствующие доказательства чего мы предоставили в суд в установленном законом порядке. Главное для нас - увидеть доказательства достоверности распространенной информации, поскольку по закону их должна предоставлять именно сторона ответчика. Однако невозможно предоставить то, чего не существует и подтвердить достоверность событий, которые не происходили, и являются чьими-то фантазиями. Наверное, именно по этим причинам до настоящего времени ответчиками в суд не представлено никаких доказательств, более того, по утверждениям представителей телеканала 24 информация о незаконном вмешательстве в государственные закупки медицинских препаратов для диализа не касаются непосредственно Сергея Семочко, а имеет отношение только к СБУ в целом", - отметила адвокат.

Также она обратила внимание на изменение риторики журналистов "Бигус инфо" после судебного иска. Теперь Денис Бигус и Леся Иванова утверждают, что их расследование не содержало никаких фактов против Семочко, а было лишь оценочным суждением самих журналистов.

Однако, и такие объяснения не устраивают защиту Семочко, поскольку так называемые оценочные суждения стали основанием для открытия уголовного производства и преследования чиновника.

"Информация о ценной недвижимости и российских паспортах в семье Семочко, по мнению представителей телеканала, является оценочной и не содержит в себе данные о конкретных фактах и конкретные события. Исходя из этого представители телеканала пришли к выводу, что право Сергея Семочко на уважение его чести, достоинства и деловой репутации нарушено не было. Однако, я хочу напомнить, что распространение ответчиками недостоверных сведений стало одним из оснований для регистрации отношении Сергея Семочко уголовных производств по факту государственной измены и незаконного обогащения в связи с чем факт нарушение его прав является очевидным. Таким образом, если журналисты, стремясь сенсации, выдали желаемое за действительное - степень их ответственности должна быть установлена судом. Мы надеемся, что ответчики найдут в себе смелость и появятся в следующее судебное заседание, поскольку сегодня присутствовал только представитель Дениса Бигуса. Со своей стороны мы готовы к спору сторон и еще раз подчеркиваю - мы убеждены в честности и добропорядочности Сергея Семочко", - сказала Екатерина Смирнова.