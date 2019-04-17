RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 апреля

17:52
Адвокат заявила об отсутствии у журналистов улик против Семочко
17:48
Киевлян повеселил новый асфальтный стартап: фото
17:34
​Украина вышла из военного соглашения СНГ
17:23
В Мариуполе простились с погибшим на Донбассе "Смурфиком": фото
17:01
Где смотреть онлайн Наполи - Арсенал: расписание трансляций
17:00
Гороскоп на завтра: Овнов завалят работой, а Близнецам нельзя браться за большие задачи
16:58
Без Путина: журнал Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей мира
16:41
В России снимут фильм о бойне в Керчи: сеть в гневе
16:41
Нотр-Дам после пожара: появились фото важной находки и снятое внутри видео
16:34
Долго не оказывали помощь: появились неожиданные подробности госпитализации писателя Быкова
16:20
В наряде за 200 долларов: Иванка Трамп очаровала ярким образом
16:17
В Ялте устроили коммунистический шабаш с ряжеными: фото праздника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Адвокат заявила об отсутствии у журналистов улик против Семочко

среда, 17 апреля 2019, 17:52
переглянути новину українською

Голосеевский суд столицы должен был 16 апреля начать подготовительное заседание по делу бывшего первого заместителя председателя СБУ Сергея Семочко против журналистов "Бигус инфо", а также "24 телеканала", от них требуют доказательств распространенной информации о коррупции и злоупотреблений экс-чиновником, впрочем, журналисты на судебное заседание не явились, и доказательств не предоставили.

Суд по техническим причинам отложил заседание на другую дату, рассказала адвокат Сергея Семочко Екатерина Смирнова в видеозаписи на YouTube.

"Мы ждали начала судебного процесса, ведь убеждены, что обнародованная ответчиками информация является недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию нашего клиента, соответствующие доказательства чего мы предоставили в суд в установленном законом порядке. Главное для нас - увидеть доказательства достоверности распространенной информации, поскольку по закону их должна предоставлять именно сторона ответчика. Однако невозможно предоставить то, чего не существует и подтвердить достоверность событий, которые не происходили, и являются чьими-то фантазиями. Наверное, именно по этим причинам до настоящего времени ответчиками в суд не представлено никаких доказательств, более того, по утверждениям представителей телеканала 24 информация о незаконном вмешательстве в государственные закупки медицинских препаратов для диализа не касаются непосредственно Сергея Семочко, а имеет отношение только к СБУ в целом", - отметила адвокат.

Также она обратила внимание на изменение риторики журналистов "Бигус инфо" после судебного иска. Теперь Денис Бигус и Леся Иванова утверждают, что их расследование не содержало никаких фактов против Семочко, а было лишь оценочным суждением самих журналистов.

Однако, и такие объяснения не устраивают защиту Семочко, поскольку так называемые оценочные суждения стали основанием для открытия уголовного производства и преследования чиновника.

"Информация о ценной недвижимости и российских паспортах в семье Семочко, по мнению представителей телеканала, является оценочной и не содержит в себе данные о конкретных фактах и конкретные события. Исходя из этого представители телеканала пришли к выводу, что право Сергея Семочко на уважение его чести, достоинства и деловой репутации нарушено не было. Однако, я хочу напомнить, что распространение ответчиками недостоверных сведений стало одним из оснований для регистрации отношении Сергея Семочко уголовных производств по факту государственной измены и незаконного обогащения в связи с чем факт нарушение его прав является очевидным. Таким образом, если журналисты, стремясь сенсации, выдали желаемое за действительное - степень их ответственности должна быть установлена судом. Мы надеемся, что ответчики найдут в себе смелость и появятся в следующее судебное заседание, поскольку сегодня присутствовал только представитель Дениса Бигуса. Со своей стороны мы готовы к спору сторон и еще раз подчеркиваю - мы убеждены в честности и добропорядочности Сергея Семочко", - сказала Екатерина Смирнова.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: