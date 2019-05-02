RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

2 мая

19:48
Когда в Украину вернется жара: синоптик дала прогноз
19:24
Легенда футбола объявил о дате завершения карьеры
19:23
Пора работать на страну: Зеленский обратился с предложением к бизнесу
19:20
Названы огромные убытки ПриватБанка от кредитов Коломойского
19:05
Ани Лорак показала братьев, с которыми росла в интернате
19:03
Суд в Украине вынес приговор бразильскому наемнику с Донбасса: фото
18:59
Акционеры "Альфа-Банк" получили долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы
18:59
Украинский военный показал пополнение "бригады 200" на Донбассе: фото
18:57
Стало известно о встрече Зеленского с представителями мусульман: фото и подробности
18:42
В Одессе напали на проукраинских активистов: видео
18:34
​Украинцев на "евробляхах" ждут новые серьезные проблемы: что известно
18:31
Сборная Украины потерпела очередное позорное поражение на чемпионате мира по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд в Украине вынес приговор бразильскому наемнику с Донбасса: фото

четверг, 02 мая 2019, 19:03
переглянути новину українською

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который обвинялся в участии в террористических организациях на Донбассе, к 13 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает УНН.

Так, коллегия судей зачитала вердикт, согласно которому иностранный гражданин признается виновным в содействии подрывной деятельности против Украины в составе террористических организаций.

Следует уточнить, что прокуратура требовала для Лусварги 14 лет лишения свободы.

Бразилец Лусварги был задержан активистами 4 мая 2018 года и передан Службе безопасности Украины. Уголовное дело по нему было передано в суд в Днепропетровской области.

Судом было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил украинских военнослужащих в составе НВФ. Установлено, что он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг".

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года суд по делу Лусварги продлевал арест задержанного для дополнительных следственных действий.

Новости

2 мая

19:48
Когда в Украину вернется жара: синоптик дала прогноз
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: