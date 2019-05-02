Суд в Украине вынес приговор бразильскому наемнику с Донбасса: фото

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который обвинялся в участии в террористических организациях на Донбассе, к 13 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает УНН.

Так, коллегия судей зачитала вердикт, согласно которому иностранный гражданин признается виновным в содействии подрывной деятельности против Украины в составе террористических организаций.

Следует уточнить, что прокуратура требовала для Лусварги 14 лет лишения свободы.

Бразилец Лусварги был задержан активистами 4 мая 2018 года и передан Службе безопасности Украины. Уголовное дело по нему было передано в суд в Днепропетровской области.

Судом было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил украинских военнослужащих в составе НВФ. Установлено, что он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг".

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года суд по делу Лусварги продлевал арест задержанного для дополнительных следственных действий.