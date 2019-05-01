Боевики устроили новые бои на Донбассе: есть раненые

С начала суток среды, 1 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе, ранив двух военных.

Об этом говорится в отчете штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики и подконтрольные России военные шесть раз обстреляли позиции ООС. Огонь велся из 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке ООС.

Вместе с тем, отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото и биографии украинских защитников, погибших на Донбассе в апреле.