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Адвокат рассказал, как "поймать" Россию на лжи по делу украинских моряков

пятница, 10 мая 2019, 17:40
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Представители России на заседании Международного трибунала по морскому праву в рамках разбирательства по делу об украинских военнопленных моряках представили диаметрально противоположную позицию той, которая была оглашена во судах РФ.

Об этом сообщил адвокат пленных моряков Николай Полозов, передает "Громадське".

"Позиция России варьируется диаметрально, в зависимости от того, в каком органе России приходится отвечать. В Международном трибунале по морскому праву Россия заявляет одну позицию, во внутренних судах - она заявляет диаметрально противоположную", - сказал он.

Таким образом, по мнению адвоката, Россию очень просто "поймать" на фальсификациях по делу. В частности, суд может обязать РФ признать наличие военных действий (и соответственно агрессии против Украины) или отказаться от такого признания, оправдав захват моряков "полицейской операцией". Во втором случае Кремлю придется выполнять решение трибунала.

"Простой пример. Здесь российские власти подчеркивают, что это находится вне юрисдикции трибунала, потому что имели место военные действия, а в российских судах они говорят: нет, никаких военных действий быть не могло, никаких военнопленных не существует, это была исключительно полицейская операция", - рассказал Полозов.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат Илья Новиков рассказал о лжи представителей России на трибунале по делу о захвате в Азовском море украинских кораблей.

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