Захват моряков на Азове: люди Путина лгут на заседании международного трибунала

Адвокат Илья Новиков рассказал о наглой лжи России в суде по делу о захвате в Азовском море украинских кораблей.

О ней он написал в Facebook.

"Россия указала в своем меморандуме суду, что украинские корабли стремились совершить "тайный проход" через Керченский пролив. Это невозможно физически и не согласуется с утверждениями того же меморандума, что украинские корабли были обнаружены задолго до входа в пролив. Россия также утверждает, отрицая использование Украиной права на мирный проход, 3 украинских корабля демонстрировали угрозу в отношении 6 российских", - рассказал он.

Помимо этого, по его словам, в меморандуме отмечается, что пушки на украинских кораблях были расчехлены и подняты на 45°.

"Украина указывает, что украинские корабли, напротив, последовательно заявляли и демонстрировали отсутствие намерения использовать оружие очевидным для россиян образом. Открытие огня российскими кораблями в такой ситуации ничем не было оправдано", - добавил Новиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия стянула к Азовскому морю огромную группировку войск.