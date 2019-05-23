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ДТП с Зайцевой: суд объявил важное решение по апелляции

четверг, 23 мая 2019, 17:45
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Харьковский апелляционный суд назначил дату апелляционного рассмотрения дела масштабного смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, заседание состоится 14 августа.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговором Киевского районного суда от 26 февраля 2019 Елена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам дела, в ходе аварии 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы. Виновными были признаны оба участника ДТП – и Геннадий Дронов и Елена Зайцева. Оба осужденных подали апелляционные жалобы на вердикт суда.

13 мая постановлением судьи было открыто производство по апелляционной жалобе Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой. В то же время апелляция защитника Геннадия Дронова оставлена без движения, для ее исправления был предоставлен определенный срок.

Как сообщал "Апостроф", харьковская прокуратура возобновила расследование дела в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове.

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