Резонансное ДТП в Харькове: появились новые данные по требованиям Зайцевой

Виновница смертельного ДТП в Харькове на Сумской, в результате которого погибли шестеро человек, Елена Зайцева, дочитала материалы дела. Судья принял на рассмотрение ее апелляционную жалобу.

Об этом написала в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Зайцева дочитала материалы дела, и судья принял к рассмотрению ее апелляционную жалобу. В ближайшее время будет назначено судебное заседаний по существу. Прогнозировать когда начнется апелляционное рассмотрение трудно - суды загружены. Сейчас назначают на осень и даже зиму", - говорится в сообщении.

Журналист уточнила, что апелляционную жалобу второго виновника аварии – Геннадия Дронова – вернули адвокату для исправления неточностей.

"А вот апелляционную жалобу Дронова оставлено без движения. Адвокат должен устранить какие-то недостатки в течение 15 дней, судья снова рассмотрит жалобу. И только потом решит - есть повод для апелляционного рассмотрения", - написала Доцяк.

И этого следует, что по Зайцевой аппеляционный суд точно состоится, а вот решения касательно Дронова придется подождать.

Как сообщал "Апостроф", фигурантка резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими Елена Зайцева попросила в апелляционном суде изменить приговор на пять лет лишения свободы, но с отбыванием срока условно.