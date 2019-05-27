Вердикт КСУ по указу о роспуске Рады должен основываться на законодательстве – "Народный фронт"

Фракция "Народный фронт" призвала судей Конституционного Суда при рассмотрении депутатского представление о неконституционности роспуска парламента руководствоваться исключительно Конституцией и не допустить давления на судей.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления на согласительном совете.

"Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее… Мы призываем судей Конституционного Суда не допустить давления на себя. Уже было в истории Украины, когда КС изменил Конституцию без воли парламента и народа. Это решение стало предвестником Революции достоинства, тогда надругательство над Конституцией привело к захвату власти Януковичем. И люди вышли против произвола диктатуры коррупции и за свою свободу", - отметил он.

Он напомнил, что фракция обратилась в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции Указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов.

"Именно Конституционный Суд становится гарантом Конституции. Страна ждет решения. Отбросит оно Украину во времена Януковича, в правовое бесчинство и издевательства над законом или станет утверждением демократии и законности в Украине? Мы верим в решение честное, ответственное, справедливое, взвешенное, с безупречным соблюдением норм Основного закона", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что юридический факт - распад коалиции был зафиксирован 17 мая, после заявления фракции "Народный фронт" и объявлением соответствующего заявления с трибуны Верховной Рады.

"Мы настаиваем, что Указ о роспуске является грубым нарушением Конституции. Обращаемся в Конституционный Суд с призывом безотлагательно рассмотреть наше представление в срок до 30 дней. Указ Президента был издан исключительно с политической целесообразностью. Вместе с тем, Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией и защищать ее", - подчеркнул Максим Бурбак, добавив, что решение КС должно основываться на принципе верховенства права, а не верховенства политического рейтинга.

"Досрочные выборы не имеют юридических оснований по законодательству Украины. Это наша юридическая оценка", - резюмировал он.