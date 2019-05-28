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Суд вынес жесткий приговор экс-бойцу АТО за убийство водителя BlaBlaCar

вторник, 28 мая 2019, 13:43
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Суд в Киеве признал виновным и приговорил к пожизненному заключению экс-участника АТО Дмитрия Голубя, которого подозревали в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Об этом сообщает издание "Крапка".

Так, своим решением Киево-Святошинский суд Киевской области признал виновным по нескольким статьям бывшего военнослужащего. Приговор был вынесен совместно судьями и присяжными.

"Именем Украины Дмитрий Голубь приговорен к пожизненному заключению", – говорится в вердикте.

Обвиняемый в убийстве выразил сомнения в смерти водителя и прокомментировал приговор таким образом.

"Он загорает где-то, а мне пожизненное", - сказал Дмитрий Голубь, нецензурно выругавшись в адрес судей.

Отец убитого после объявления приговора отметил, что осужденный вымогал у него деньги за информацию о пропавшем сыне, а позже якобы заявил, что "закопал" Тараса.

Отмечается, что у экс-участника АТО есть 30 дней на подачу апелляционной жалобы на приговор. Его адвокат отмечал, что убийства могло и не быть, отметив, что еще один попутчик BlaBlaCarнесколько лет скрывался от полиции, а потом был найден убитым.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны странные обстоятельства гибели27-летнего Луана Кингисеппа ("Лука"), который был вторым подозреваемым по делу об исчезновении водителя Audi Тараса Познякова.

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