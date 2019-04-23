Опубликованы тревожные данные по заболеванию корью в Украине

В Украине обнародовали статистику смертности от кори.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

С начала года в Украине от осложнений кори умерли 15 человек. Вирус подхватили 41 640 человек - 19 271 взрослый и 22 369 детей.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Киевской, Львовской областях и Киеве.

В целом в Украине в течение последней недели корью заболел 2 141 человек - 1 106 взрослых и 1 035 детей.

"Прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отмечают в МОЗ.

Как сообщал "Апостроф", грипп и корь атакуют украинцев. Стало известно, почему власть не пойдет на объявление эпидемии.