Дело Насирова: стало известно о новом скандальном решении суда

24 июня Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных госналоговых инспекций.

Об этом сообщает издание "Наши деньги".

Такое решение по делу Насирова приняла тройка судей апелляционного суда: Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов и Наталья Литвина.

Напомним, решение Окружного админсуда было принято в ноябре 2017 года. Тогда судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

"Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насиров возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговая инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", НАБУ совместно с прокурорами САП обнаружило у экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова счет в Великобритании с почти 300 тыс. долларов.