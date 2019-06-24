В России потребовали запретить популярный сервис для путешествий

Российская автобусная компания "Транс Лайн" подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы запретить на территории Российской Федерации сервис BlaBlaCar.

Об этом сообщает ресурс Gazeta.ua.

По данным истцов, водители BlaBlaCar уклоняются от уплаты налогов и не тратятся, чтобы организовать пассажирам достаточную безопасность. Однако суд признал, что дело является не подсудно для него.

В ноябре 2018 года межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Тогда сервис обвинили в помощи нелегальным перевозчикам.

В тот раз BlaBlaCar сообщил, что истцы не полностью понимают специфику деятельности компании. Сейчас сервис воздерживается от комментариев.

Отметим, что BlaBlaCar основали во Франции в 2006 году. В России сервис запустили в 2014 году. Сейчас насчитывает около 20 миллионов пользователей. На рынок автобусных перевозок BlaBlaCar вышел 2019-го.

Как сообщал "Апостроф", суд в Киеве признал виновным и приговорил к пожизненному заключению экс-участника АТО Дмитрия Голубя, которого подозревали в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.