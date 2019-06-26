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​В Киеве задержали спонсора боевиков ЛНР: фото

среда, 26 июня 2019, 11:11
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Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с СБУ задержали Дмитрия Держака - заместителя директора Луганского ликеро-водочного завода "Луга-Нова". Дмитрий Держак также является сыном владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова".

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Задержанного подозревают в спонсировании оккупационной администрации Луганской области.

"Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины!", - написал Луценко.

Генпрокурор также выразил опасение относительно того, что суд может выпустить задержанного под домашний арест. Поводом для этого может послужить вчерашнее решение Конституционного суда, "который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой".

"Работаем, сжав зубы", - подытожил генпрокурор.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня на Донбассе украинские защитники ликвидировали российского боевика Романа Андрияша.

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