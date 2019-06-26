На Донбассе ликвидировали наемника из России по кличке "Псих": фото

В воскресенье, 23 июня, на Донбассе украинские защитники ликвидировали российского боевика Романа Андрияша.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в социальных сетях.

Андрияш Роман по кличке "Псих" состоял в незаконных вооруженных формирований (НЗФ), которое воевало на стороне РФ на востоке Украины. Он приехал с данной "миссией" из российского города Майкоп. Больше информации о наемнике нет.

Напомним, 23 июня пограничники Луганского отряда задержали гражданина РФ, который незаконно пересекал границу. Он рассказал, что идет воевать в НЗФ против США.

Как сообщал "Апостроф", военный эксперт Михаил Жирохов завил, что локальное столкновение с боевиками на Донбассе если и будет, то перед выборами в Верховную Раду.