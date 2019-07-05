​ГПУ серьезно взялась за Ющенко, обвиняя в сговоре с Януковичем

Генеральная прокуратура Украины подала в суд ходатайство об аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом "Радио Свобода" заявил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Правда. Если сообщили о подозрении, то обязаны реагировать. Это не право, это обязанность", - сказал Горбатюк, отвечая на вопрос журналистов об аресте имущества экс-президента.

Горбатюк уточнил, что речь идет об имуществе, которое “имеется у Ющенко по реестрам”.

"Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - добавил Горбатюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Ющенко по делу о выведении из государственной собственности резиденции "Межигорье" в 2007 году.