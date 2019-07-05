RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

13:42
Коррупционеров к ответственности: Тимошенко назвала альтернативу закону о люстрации
13:40
Свитолина - Саккари - 1-0: онлайн видео трансляция
13:25
Активисты выявили в штабе Кивалова незаконно работающих студентов местной академии
13:23
В Одессу продолжают стягиваться военные корабли НАТО: опубликовано видео
13:15
Хвостатый кандидат в Раду: в сети показали забавное фото рекламы политиков
13:10
Ястремская - Голубич: онлайн видео трансляция
12:59
Появилось фото полета в космосе самого секретного аппарата NASA
12:47
Нам запретили: гостья на свадьбе Регины Тодоренко в Италии раскрыла любопытный факт
12:41
​ГПУ серьезно взялась за Ющенко, обвиняя в сговоре с Януковичем
12:38
Синоптик предупредила о мокрой погоде на Ивана Купала
12:32
Тимошенко назвала ключевые проблемы, которые нужно решить новой власти
12:28
Селфи над пропастью: соцсети бурно обсуждают фото Зеленского на фоне Ниагарского водопада
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​ГПУ серьезно взялась за Ющенко, обвиняя в сговоре с Януковичем

пятница, 05 июля 2019, 12:41
переглянути новину українською

Генеральная прокуратура Украины подала в суд ходатайство об аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом "Радио Свобода" заявил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Правда. Если сообщили о подозрении, то обязаны реагировать. Это не право, это обязанность", - сказал Горбатюк, отвечая на вопрос журналистов об аресте имущества экс-президента.

Горбатюк уточнил, что речь идет об имуществе, которое “имеется у Ющенко по реестрам”.

"Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - добавил Горбатюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Ющенко по делу о выведении из государственной собственности резиденции "Межигорье" в 2007 году.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: