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​Юрик придумал новое дело: сети удивило заявление ГПУ о сговоре Ющенко с Януковичем

четверг, 06 июня 2019, 09:49
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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Ющенко по делу о выведении из государственной собственности резиденции "Межигорье" в 2007 году.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Громадське".

Ранее документ, подтверждающий факт оглашения подозрения в Facebook опубликовала бывшая пресс-секретарь прокуратуры Киева Елена Яхно.

По словам народного депутата Сергея Лещенко, Ющенко объявили о подозрении по части 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Лещенко утверждает, что Ющенко, действуя в сговоре с Виктором Януковичем, перевел "Межигорье" из Госуправления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Тот, в свою очередь, передал резиденцию в уставный фонд госпредприятия “Надра Украины”, а уже оно вывело "Межигорье" из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

Пользователи Facebook резко отреагировали на данное решение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в мае по итогам полугодичного проведения конкурса для арестованной резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управляющего.

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