​Суд взялся за дело против Коломойского: названа сумма, которую хотят от олигарха

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил подготовительное заседание по заявлению Национального банка Украины (НБУ) к бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что в июне 2018 года НБУ подал четыре иска к Коломойскому о взыскании с него как с финансового поручителя "ПриватБанка" задолженности по кредитам рефинансирования соответственно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн.

Речь идет об обязательствах по договорам поручительства по задолженности, возникшей по состоянию на конец декабря 2015 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее государственный “ПриватБанк” подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.