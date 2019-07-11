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Европейский суд принял громкое решение по Януковичу и его приспешникам

четверг, 11 июля 2019, 16:40
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Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайших соратников, в том числе Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Действующие санкции Европейского Союза в отношении двенадцати бывших украинских чиновников были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины.

Решения о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевались на один год.

Они обратились в Суд ЕС с обжалованием решений о продлении замораживания их средств в 2016 и 2017 годах в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и в 2018 году остальных лиц на основании того, в частности, Совет ЕС не выполнил критерии внесения лиц в такие списки.

"Сегодняшним решением Суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды", - говорится в решении.

По мнению Суда, никакая информация, содержащаяся в письмах украинских властей, на которых Совет ЕС основывал свое решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточной информацией для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Европейский Союз снял санкции с главы администрации Виктора Януковича - Андрея Клюева.

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