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Суд в Киеве освободил из СИЗО экс-регионала Ефремова

понедельник, 22 июля 2019, 18:05
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В понедельник, 22 июля Апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения в отношении бывшего члена "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом написала журналистка и известная волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что теперь Ефремов будет находиться под домашним арестом.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест", - написала она.

На заседании обвиняемый присутствовал из СИЗО в Старобельске Луганской области по онлайн-связи. Сейчас его перевозят в Киев, по его адресу.

"Немедленно едет домой в Киев", - отметила журналистка.

Как писал "Апостроф", ранее бывший регионал Александр Ефремов, который уже три года находится под стражей, был включен в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" на внеочередных парламентских выборах. В суде его обвиняют в "содействии сепаратизму ... посягательству на территориальную целостность и суверенитет" Украины.

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