​Убийство Гандзюк: ГПУ приняла скандальное решение по главным фигурантам

Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

По этом сообщает "Слидство.Инфо".

ГПУ остановила следствие по главных фигурантов дела Гандзюк 16 июля. Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его за то, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И к нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

Решение принято на основании статьи 280 Уголовного кодекса - "в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Со своей стороны представитель семьи Гандзюк, и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. Обе стороны возразили против такого решения Генеральной прокуратуры.

"За КПК действительно предусматривается возможность так называемого остановки уголовного производства на срок, необходимый для розыска подозреваемого. Но уголовное производство останавливается только в отношении такого подозреваемого (Левина - ред.). То есть если человек действительно скрывается от следствия, то сроки для проведения следствия останавливаются именно для чтобы найти человека, чтобы не было такого, что личность просто год отсидела где-то за границей, и потом ее не смогли привлечь к ответственности. В то же время в данном производстве скрывается лишь Левин, но останавливается производство по Мангеру", - сказал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Он добавил, что адвокаты будут обжаловать это постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

Пока же, сказал Ильченко, если постановление останется в силе, это будет означать, что в отношении подозреваемых не смогут проводить никаких следственных действий.

Сторона потерпевших категорически не согласна с остановкой досудебного расследования, заявила представительница семьи Гандзюк Евгения Закревская. В то же время она отметила, что в связи с этим возникла и значительно серьезнее угроза для дела.

"Больше всего нас беспокоит то, что производство остановили, а не продлили сроки досудебного расследования", - сказала она. По ее словам, существует риск того, что подозреваемые теперь избегут наказания.

Адвокат пояснила, что в соответствии со статьей 219 Уголовно-процессуального кодекса, расследование может длиться максимум год с момента уведомления человеку о подозрении и не более 18 месяцев с начала расследования.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", все подозреваемые в исполнении заказного нападения на Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием , за что получили смягчены сроки.