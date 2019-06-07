Больно, противно и стыдно: отец Гандзюк написал страшный пост о приговоре убийцам дочери

Отец Екатерины Гандзюк резко отреагировал на приговоры для исполнителей и организаторов жестокого нападения на его дочь: Виктор Гандзюк назвал их оглашение "спектаклем", из-за которого "стыдно перед светлой памяти Кати".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Помню каждый клочок пересаженной кожи на твоих руках, шее и лице, рубцы на веках и губах. Ежедневно омывал их теплой водой, вытирал насухо и смазывал гелем. Хвалил, что все лучше и лучше, хотя как врач понимал...", – начинает свой пост с воспоминаний о дочери Виктор Гандзюк.

Он в деталях описывает предпоследнее заседание суда, перед оглашением приговоров. По словам, отца убитой, обвиняемые ничем не выдавали своего "раскаяния".

"Наглый Грабчук, сытый, веселый, активный. Взглянув на него, сразу узнаю его. Это он стоял за несколько дней до нападения у нашего подъезда с пакетом, это с него мы рисовали фоторобот. Тогда борода и надвинута на глаза кепка его состарили. И он меня узнает. Все время старается заглянуть мне в глаза с вызывающей насмешливой улыбкой, типа - старый дурак, обманул я тебя и тогда и сейчас. Раздраженный Торбин, на вопросы отвечает будто делает всем услугу, периодически грубит судье, все его успокаивают: пожалуйста, пожалуйста", – пишет Гандзюк.

Отец убитой Катерины Гандзюк возмущен длительностью тюремных сроков, которые дали исполнителям преступления.

"Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, почти безнаказанно попробовавших человеческой крови и почувствовавших азарт от убийства выйдут на свободу, жить среди людей. Люди опомнитесь, не страшно? Мне очень. Нет, я не за себя, я уже все потерял. Мне страшно за вас", – подводит итог Виктор Гандзюк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", все подозреваемые в исполнении заказного нападения на Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием, за что получили смягченные сроки.