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​Бывший топ-чиновник из партии Януковича сбил насмерть людей под Одессой: фото

вторник, 06 августа 2019, 12:19
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Бывший начальник Донецкой и Одесской железной дороги и экс-регионал Николай Рогов 2 августа на Киевской трассе в Одесской области сбил насмерть двух людей.

Об этом сообщает "Думская".

Автомобиль Mercedes под управлением Рогова, двигаясь в сторону Одессы, вылетел на встречную полосу и обочину, где наехал на продавца арбузов и молодую покупательницу, вышедшую из другой машины. После этого он прокатился еще 150 метров и остановился в поле.

Оба пострадавших скончались на месте происшествия. Погибла 30-летняя мать двоих детей.

Мужчину привезла в суд скорая помощь: он еще не отошел от травм, полученных в аварии. Защита утверждает, что ДТП 71-летний водитель устроил, потеряв сознание за рулем. Якобы он страдает гипертонией и диабетом.

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Ему "светит" от 5 до 10 лет лишения свободы. Прокуратура требовала отправить его под стражу, но судья Виктор Чаплицкий остановился на более гуманной мере пресечения. Виновника ДТП отпустили под ночной домашний арест.

Николай Рогов много лет возглавлял Донецкую железную дорогу и некоторое время Одесскую. В 2010-2014 годах он был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

Как чиновники и их дети откупаются от тюрьмы читайте в материале "Апострофа": Мажоры на дорогах: сколько стоит отмазаться от ДТП.

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