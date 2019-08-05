Суд принял решение по виновнице жесткого ДТП с детьми в Херсоне

В понедельник, 5 августа, Херсонский городской суд избрал женщине-водителю автомобиля Volkswagen Touareg, который сбил двух подростков на пешеходном переходе в Херсоне, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Херсон типичный.

Кроме того, полицейские уже допросили свидетелей и очевидцев происшествия. Также назначено проведение ряда экспертиз, в том числе автотехнической, после выводов которых, будет определено состояние автомобиля и другие обстоятельства, которые могли бы стать причинами ДТП.

Также после выздоровления пострадавших подростков также проведут судмедэкспертизу, которая установит степень тяжести травм пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились скандальные подробности ДТП с детьми в Херсоне. В частности, изначально не исключалось превышение скорости водителя авто.