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Готовится обмен: в ГПУ сделали громкое заявление об освобождении топ-пропагандиста Путина

среда, 28 августа 2019, 20:52
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Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого суд освободил из-под стражи 28 августа, готовят к обмену.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, а позже удалила пост.

"Пресс-секретарь генпрокурора Украины утверждает, что изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35", - цитируют ее слова "РИА Новости" в Telegram.

Тем временем сам Вышинский не спешит делать предположения о дальнейшей своей судьбе.

"Говорить о каких-то слухах и делать предположения я не хотел бы. Я считаю, что если есть возможность дать людям выйти на свободу, ее нужно использовать. Как это будут делать политики — я не знаю. Но мне кажется, что любой человек, оказавшийся на свободе, без сомнения будет благодарен. Свобода — главная ценность. Я это серьезно осознал за последние год с лишним", - заявил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кирилл Вышинский ранее заявлял о том, что отказался участвовать в процессе обмена, поскольку намерен добиваться своего оправдания и освобождения в судах Украины.

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