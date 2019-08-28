​Украинская компания подала на Россию в суд за захват активов в Крыму

"Укренерго" - оператор объединенной энергосистемы Украины - подал иск в международный арбитраж против России из-за захвата активов компании в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте компании.

“Укрэнерго” требует компенсацию за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в перечень требований входит компенсация ущерба за незаконную экспроприацию инвестиций “Укрэнерго” в Крыму и нарушение обязательств гарантировать полную и безусловную правовую защиту”, - говорится в сообщении.

В апреле 2018 года госпредприятие "НЭК "Укрэнерго" уведомило российскую сторону о начале инвестиционного спора относительно активов компании в оккупированном Крыму. Такие формальности являются обязательными и призваны решить спор путем переговоров. Российская сторона в отведенный срок не ответила. Поэтому 27 августа 2019 года “Укрэнерго” передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ).

“Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора”, - отметили в компании.

Сумма исковых требований “Укрэнерго” к России не называется.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в августе суд Люксембурга принял важное решение в споре НАК "Нафтогаза" с ПАО "Газпромом" - российская компания должна будет выплатить украинской 2,6 млрд долларов.