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"Нафтогаз" получил важную победу над "Газпромом": появились подробности

среда, 14 августа 2019, 17:52
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Суд Люксембурга принял важное решение в споре НАК "Нафтогаза" с ПАО "Газпромом" - российская компания должна будет выплатить украинской 2,6 млрд долларов.

Об этом говорится в квартальной отчетности "Газпрома".

Так, суд вынес решение о признании и приведении в исполнение арбитражного решения Стокгольмского арбитража на сумму 2,6 млрд долларов .

Как известно, 15 февраля 2019 года "Нафтогаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. Слушания по делу состоялись в июне. 8 июля люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО "Газпром".

Напомним, "Апостроф" сообщал, что каждый день просрочки по выплате компенсации НАК "Нафтогаз" убытка от транзита российского газа будет стоить ПАО "Газпром" 0,5 млн долларов.

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