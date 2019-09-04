"Всесильный" суд Киева принял скандальное решение по судьбе УПЦ КП: подробности

Окружной административный суд Киева, известный своими скандальными решениями, за что его иронично называют "всесильным", запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"4 сентября 2019 года Окружной административный суд г.Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению … иска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Яременко Олегу Васильевичу (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну) как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ КП и другим лицам по его доверенности запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.