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​Что решили на соборе УПЦ (КП) в Киеве: эксклюзивное фото документа

четверг, 20 июня 2019, 12:48
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На Поместном соборе почетного патриарха Филарета приняли решение относительно "неправомерной отмены УПЦ (КП)".

В распоряжении "Апострофа" есть эксклюзивное фото постановления.

В документе, в частности, говорится, что Поместный собор отменяет постановление о ликвидации УПЦ (КП) на требование Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломияи.

Таким, образом, отмечается, что без ликвидации Киевского патриархата и не могло быть объединительного собора и предоставления Томоса про автокефалию.

В документе также значится, что главой УПЦ (КП) продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым "пожизненно".

Также отмечается:

  • УПЦ (КП) продолжает быть владельцем всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет.
  • Монастыри: Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все парафии г. Киева принадлежат управлению Киевской патриархии. А также Киевская Православная Богословская академия, основанная Филаретом.
  • Томос об автокефалии УПЦ не соответствует статусу автокефальных Церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Также представителей УПЦ (КП) не удовлетворяет его содержание.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе почетного патриарха Филарета начался поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.

Ранее сообщалось, что архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря высказался, почему патриарх Филарет настаивает на сохранении Киевского Патриархата.

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