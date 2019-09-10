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Суд Харькова принял важное решение по декоммунизации проспекта Жукова: появилась реакция Кернеса

вторник, 10 сентября 2019, 13:12
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Харьковский окружной административный суд принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова, возвращение названия проспекта в честь советского деятеля было признано незаконным.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений Украины.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667 / 19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решение суда.

Также было принято решение взыскать с Харьковского горсовета судебный сбор.

Следует отметить, что с иском в Харьковский окружной админсуд с исками касательно переименования проспекта обращались представители экс-нардепа Андрея Билецкого и депутата городского совета Игоря Черняка.

Позже городской голова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский городской совет будет опротестовывать решение суда о незаконности переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Григоренко.

"Будем подавать. Потому что", - сказал мэр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове крайне негативно приняли новость о восстановлении в городе памятника советскому маршалу Жукову, и вылили свое негодование в соцсетях.

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