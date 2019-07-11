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Простоит недолго: соцсети продолжают обсуждать восстановление памятника Жукову в Харькове

четверг, 11 июля 2019, 13:29
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В Харькове крайне негативно приняли новость о восстановлении в городе памятника советскому маршаллу Жукову, и вылили свое негодование в соцсетях.

Об этом говорится в многочисленных негативных комментариях в харьковском сегменте пользователей Facebook.

Некоторые харьковчане обсуждают действия маршала Жукова, направленные против украинской государственности, некоторые сетуют на пассивность и советский образ мышления рядового обывателя из Харькова, а еще часть призывает местных националистов предпринять какие-то действия в связи со случившимся.

"Сдох давным-давно, а до сих пор столько вони", "В Харькове не восстановили памятник Жукову, в Харькове установили памятник вам, долб***бы", "В Харькове вернули памятник Жукову. Интересно, у нас закон о декоммунизации уже не работает? Потому снести его - это одно, а вот вернут - это уже другое. Это во-первых. А во-вторых, где наши борцуны с нацистами? Не заплатили или только в мультиках такие смелые? ", "Памятник Жукову вернули, на очереди пожалуй телемост", "В Харькове вернули памяти, памятник военному преступнику маршалу Жукову. Кернес счастлив. Думаю, что простоит новый Жуков недолго", "Жуков воевал против фашистов...и против свободной Украины, да вообще против любой свободы в СССР. теперь фашистов нет, против кого поставил кернес памятник? Против свободной Украины? Позор!!", - пишут харьковские пользователи соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который повалили активисты еще 2 июня.

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