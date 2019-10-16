Верховная Рада поддержала реформу Верховного суда и ВККС: что изменится

В Верховной Раде проголосовали за закон, который вдвое сокращает количество судей Верховного суда.

В среду, 16 октября, народные депутаты во втором чтении и в целом приняли законопроект №1008 об органах судейского управления.

Рассматривать этот законопроект начали еще на вчерашнем заседании, но из-за большого количества правок до голосования не дошли. Противниками законопроекта, который сокращает количественный состав Верховного суда с 200 до 100 судей, были представители Европейской солидарности, Батькивщины и Голоса. Они утверждали, что таким образом работа этого судебного органа станет менее ефективной из-за чрезмерной нагрузки на каждого судью. Предложенные ими правки были отклонены профильным комитетом и голосованием в зале.

За законопроект, которым предлагается сокращение состава Верховного суда, проголосовали 236 нардепов, против - 66, воздержались - 23, не голосовали - 62.

Этот же законопроект предусматривает реорганизаци Высшей квалификационной комиссии судей — она сократиться с 16 до 12 членов и будет формироваться по-новому. Членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии будут входить трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями в состав Общественного совета, созданного согласно закону о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал "Апостроф", президент Зеленский во время пресс-марафона принял от журналистов документы о фактах давления на прессу представителя судебной власти.