Суд принял новое решение по ночной продаже алкоголя в Киеве: что будет

Верховный суд вынес интересное решение по запрету продажи алкоголя в Киеве с 23:00 до 10 часов утра, инициированное местным советом в 2017 году, признав его незаконным.

Соответствующее решение имеется в Едином реестре судебных решений.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции — Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

В свою очередь, Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя в ночное время в Киеве действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Напомним, что решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя приобрести в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т.д.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "королей мира" на тротуаре в Киеве.