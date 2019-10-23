Вот это поворот: сети удивило громкое заявление офиса Зеленского о будущем "ПриватБанка"

В команде президента Украины Владимира Зеленского сделали важное заявление о судьбе "ПриватБанка".

Об этом говорится на сайте президента.

В частности, в заявлении уточняется, что "каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "ПриватБанка" бывшим акционерам".

"Приняв решение о национализации, государство вложило в "ПриватБанк" 155, 3 млрд. грн., что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "ПриватБанка" бывшим акционерам", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать заявление.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НБУ сделали громкое заявление о проблемах с "ПриватБанком".